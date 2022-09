Estádio Nilton Santos recebe posto policial para mulheres - Vitor Silva/Botafogo

Estádio Nilton Santos recebe posto policial para mulheresVitor Silva/Botafogo

Publicado 16/09/2022 18:15

Rio - A Polícia Civil vai inaugurar um posto policial para mulheres no estádio Nilton Santos, também conhecido como Engenhão. A estreia acontece neste sábado, dia 17, durante a partida entre Botafogo e Coritiba. O objetivo do projeto é permitir que as mulheres se sintam seguras e confortáveis no estádio, além de inibir e reprimir delitos de natureza sexual.

A ação é uma parceria entre a Polícia Civil, por meio do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), e a SAF Botafogo. No espaço, policiais civis mulheres estarão de plantão para orientar e fazer registros de ocorrência de crimes contra o público feminino que possam ocorrer dentro do estádio.