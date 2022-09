Victor Arthur Possobom foi flagrado agredindo o enteado de apenas 4 anos - Rede Social

Publicado 16/09/2022 17:54

Rio- A juíza Juliana Bessa Ferraz Krykhtine, da 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) aceitou, nesta sexta-feira (16), a denúncia do Ministério Público e decretou a prisão preventiva de Victor Arthur Possobom pelos supostos crimes de agressão e tortura contra o enteado de 4 anos. A defesa do padrasto afirmou que está tentando reverter a decisão.

Imagens de segurança de um condomínio de Icaraí, em Niterói, divulgadas nesta quinta-feira (15), mostraram Victor sufocando e dando socos no enteado de apenas 4 anos. O crime aconteceu em fevereiro deste ano. A Polícia Civil informou que as imagens estão sendo analisadas pela 77ª DP (Icaraí) e que o caso está em fase de investigação.

A mãe da criança, Jéssica Brandão, de 30 anos, informou que denunciou as agressões no mesmo mês do ocorrido e que, até a divulgação das imagens, nada teria sido feito. Ao DIA, Jéssica afirmou ter sofrido violência sexual, física e psicológica do ex-companheiro. Ela relatou ainda que pediu a separação quando o síndico do prédio contou sobre as imagens das agressões contra o seu filho.