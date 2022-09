Vídeo mostra momento exato em que o frentista José Belizio da Silva, de 58 anos, é atropelado - Divulgação

16/09/2022

DIA nesta sexta-feira (16). José trabalhava em um posto de combustível em Jacarepaguá, na Zona Oeste, quando a motorista de um carro automático perdeu o controle do automóvel e o atingiu. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. Rio - Câmeras de segurança registraram o momento exato em que o frentista José Belizio da Silva, de 58 anos, é atropelado . O vídeo foi encaminhado aonesta sexta-feira (16). José trabalhava em um posto de combustível em Jacarepaguá, na Zona Oeste, quando a motorista de um carro automático perdeu o controle do automóvel e o atingiu. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. O sepultamento aconteceu de manhã, nesta sexta

Nas imagens, José aparece ajudando a motorista a estacionar o carro para realizar a troca de óleo. Ele entra na valeta para iniciar o processo, mas é nesse momento que a motorista perde o controle do veículo. Apesar de tentar se abaixar nas escadas, o frentista é atingido em cheio no peito e arremessado contra a parede.

Morador da comunidade César Maia, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio, José trabalhava na rede há quatro anos, mas, como frentista, trabalhou por mais de 20 anos. Ele deixou uma filha de 27 anos e um neto de seis anos. O frentista também era o responsável por um irmão mais velho, que necessita de cuidados especiais e morava com ele.



Segundo o presidente do Sindicato dos Frentistas do Rio (Sinospetro – RJ), Eusébio Pinto Neto, acidentes como esse poderiam ser evitados, já que o sistema de valeta é ultrapassado. Ainda de acordo com Eusébio, neste tipo de troca de óleo, o trabalhador fica exposto em um espaço pequeno que tem um vão aberto no meio e fica vulnerável a um possível erro dos motoristas. Este sistema seria mais comum nas estradas, por causa da manutenção dos caminhões.



O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara). Por meio de nota, a assessoria informou que a motorista foi ouvida na delegacia e o caso foi encaminhado à Justiça.