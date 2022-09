Para disputar as eleições deste ano, ele chegou a declarar R$ 15,9 milhões em patrimônio - Reprodução

Publicado 16/09/2022 16:14 | Atualizado 16/09/2022 16:16

Rio - Manifestantes se reuniram, na manhã desta sexta-feira (16), para protestar, na porta do presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte, contra a prisão do candidato a deputado federal, Clébio Lopes Pereira. Conhecido como Jacaré, o ex-candidato foi preso devido à terceira fase da operação “Apanthropía”, que visava cumprir mandados de prisão contra uma organização criminosa que desviou recursos públicos de Itatiaia, no sul do estado.

Segundo relatos, apoiadores do candidato cantavam e gritavam em frente a porta da penitenciária em tom de protestos pela prisão de Clébio. A manifestação contou com um carro de som, fogos de artifício e veículos adesivados de campanha do candidato filiado ao partido União Brasil.

Segundo o MPRJ, na casa de Clébio Lopes, o Jacaré, em um condomínio de luxo na Barra, Zona Oeste, foram apreendidos cerca de R$ 29 mil e também US 3.100 mil, equivalente a mais de R$ 16 mil. Ele é considerado um dos candidatos mais ricos. Isso porque para disputar as eleições deste ano, ele declarou R$ 5,1 milhões em espécie e um patrimônio R$ 15,9 milhões, segundo consta no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em nota divulgada nas redes sociais, a equipe de Clébio nega as acusações. "O empresário foi alvo de uma ação do Ministério Público ocorrida na manhã desta quinta-feira (15). Ela ocorre em momento em que sua candidatura a deputado federal vem crescendo em várias regiões do estado e isso tem preocupado bastante algumas correntes políticas. O candidato não tem contratos em Itatiaia, município onde nenhuma de suas empresas atua ou atuou junto àquela administração municipal e, muito menos, é ligado a qualquer sociedade empresarial que tenha contratos com a prefeitura local. O empresário está tranquilo, confia na Justiça, e segue focado no esclarecimento dos fatos que comprovam a sua inocência e nas ações de sua campanha eleitoral que seguirá normalmente", diz o comunicado.