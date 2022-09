Evento vai acontecer em edifício na Avenida Presidente Vargas - Google Maps

Publicado 16/09/2022 15:00 | Atualizado 16/09/2022 16:42

Rio - "Como revitalizar e inovar os centros das cidades brasileiras". Esse será o tema do workshop promovido pela Aliança Centro-Rio, no próximo dia 23, quando a organização comemora o primeiro ano de atividade do grupo. Patrocinado pela Sergio Castro Imóveis, GTIS e Vista Carioca, o seminário está marcado para acontecer das 9h às 14h30, no Edifício Vista Carioca, na Avenida Presidente Vargas, no Centro. Todas as atividades serão transmitidas ao vivo via YouTube.

Segundo o CEO da Aliança, Marcelo Haddad, o encontro tem por objetivo discutir novas ideias e práticas bem-sucedidas para solucionar os problemas que os centros das cidades brasileiras vêm enfrentando. Entre eles, o esvaziamento econômico, a falta de segurança, a degradação da infraestrutura e o excesso de moradores em situação de rua.

"Esse quadro do Centro não é um problema exclusivo do Rio e sim de várias cidades do Brasil e do mundo. Precisamos unir o poder público e a iniciativa privada numa força-tarefa para devolver ao Centro o status de principal polo econômico da Cidade Maravilhosa”, explicou.

O seminário contará com a participação de formuladores de políticas públicas, investidores e líderes empresariais que buscam tornar o Centro do Rio de Janeiro a primeira Área de Revitalização Econômica (ARE) da América Latina. O prefeito Eduardo Paes e o deputado federal Pedro Paulo (PSD) estão entre os palestrantes do workshop.

A Aliança Centro-Rio é uma associação sem fins lucrativos que reúne empresas imobiliárias e investidores do Brasil, proprietários de mais de 50 edifícios na região do Centro da cidade do Rio de Janeiro. O projeto é inspirado em projeto canadense criado para revitalizar centros urbanos através de parcerias público-privadas. A proposta é que os proprietários de empreendimentos trabalhem juntos em ações de zeladoria, segurança e limpeza adicionais às prestadas pelos órgãos públicos.



Focadas no Centro do Rio, as ações da Aliança concentram cerca de 300 mil profissionais e 60 mil empresas, que juntas tem faturamento anual de R$ 560 bilhões. O valor representa 32% do faturamento de toda a cidade, de acordo com dados da Rio-Negócios.

Programação do workshop:



Abertura: Eduardo Paes - Prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Legislação das Áreas de Revitalização

Econômica: Pedro Paulo C. Teixeira – Deputado Federal pelo PSD

Case Internacional: Cidade do Cabo (por Zoom): Eddie Andrews, vice-prefeito da cidade de Cape Town, na África do Sul; Cidades na América Latina na visão do Banco Interamericano de Desenvolvimento: Morgan Doyle - Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Painel Inovação Urbana, moderado por um jornalista, com os seguintes participantes: Antônio Queiroz - Presidente Fecomercio RJ; Osmar Lima - Gerente Ativos Imobiliários Públicos BNDES; José Carlos Martins - Presidente CBIC – Câmara Brasileira da Industria da Construção; e Gustavo Guerrante - CEO CDURP - Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto.