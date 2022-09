Agentes do Segurança Presente em Macaé prenderam dois homens e apreenderam um menor por tráfico de drogas - Divulgação

Agentes do Segurança Presente em Macaé prenderam dois homens e apreenderam um menor por tráfico de drogas Divulgação

Publicado 16/09/2022 16:18

Rio - Agentes do Segurança Presente prenderam dois homens e apreenderam um menor por tráfico de drogas na Rua Bento Martins da Costa, no bairro de Cajueiros, em Macaé. Com eles, foram encontrados 63 pedras de crack, 15 papelotes de cocaína, 7 buchas de maconha e R$ 58.

De acordo com a corporação, a equipe estava em patrulhamento quando viram duas pessoas em cima de uma laje que, ao verem os policiais, tentaram fugir. Foi realizado um cerco, os dois homens foram presos e mais um suspeito foi encontrado na entrada de um beco, que estaria na função de "olheiro", passando informações da chegada da polícia para os comparsas.

Os suspeitos confessaram que estavam traficando para uma facção criminosa e foram conduzidos para a 123ª DP (Macaé).