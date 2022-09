Eduardo Fauzi viajou para Moscou cinco dias após o crime, mas foi preso e extraditado - Arquivo Pessoal

Publicado 16/09/2022 16:30 | Atualizado 16/09/2022 16:35

Rio - Suspeito de atirar coquetéis molotov na produtora Porta dos Fundos em 2019, Eduardo Fauzi deixou o presídio de Bangu 8, no Complexo de Gericinó, nesta sexta-feira (16). Na última terça, ele foi beneficiado com um alvará de soltura após pedido da defesa

Os advogados de Eduardo pediram a revogação da prisão com o argumento de excesso de prazo. Segundo a decisão, o Ministério Público insistiu em ouvir testemunhas que não compareceram em nenhuma das audiências, estendendo o prazo.

Fauzi é réu por tentativa de homicídio por arremessar os artefatos caseiros para dentro do prédio onde funcionava o Porta dos Fundos, no Humaitá, na Zona Sul. O caso aconteceu em dezembro de 2019 e o suspeito foi reconhecido graças a câmeras de segurança, após retirar o capuz durante o ataque. Ele viajou para Moscou cinco dias depois do crime, onde chegou a ficar preso até ser extraditado.

Eduardo já tinha 20 anotações criminais por ameaça e agressão, uma delas por agredir o secretário de Ordem Pública do Município, Alex Costa, em 2013.