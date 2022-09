Parque Olímpico na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 16/09/2022 16:20 | Atualizado 16/09/2022 16:22

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, comunicou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (16), que três festivais de música, com ingressos à venda e anunciados para acontecer no Parque Olímpico, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, não têm alvará da prefeitura. Trata-se dos eventos Love Sessions, Deep Please e KriokBr, programados para acontecer nos dias 5 de novembro, 3 e 17 de dezembro.

"Tem uma turma por aí vendendo ingresso para esse evento dizendo que ele vai acontecer no Parque Olímpico. Não compre! Não tem nada autorizado!", escreveu Paes. A Prefeitura do Rio reforçou a informação compartilhada por Paes nas redes sociais: "Os festivais não irão acontecer no Parque Olímpico".

No site dos respectivos eventos, os valores dos festivais variam entre R$ 100 a R$ 1.600 para pista e área VIP. O evento Kriok anunciou em suas redes que artistas como Luisa Sonza, L7nnon, Filipe Ret e Cone Crew estariam confirmados.

A reportagem procurou a organização dos três festivais, mas ainda não obteve retorno.