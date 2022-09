A cobra foi capturada e levada para a sede da Defesa Civil, no último sábado (10) - Redes Sociais / Radar Verde Nova Iguaçu

Publicado 16/09/2022 18:20 | Atualizado 16/09/2022 18:31

Rio - Uma jiboia apareceu no quarto de uma mulher, moradora de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no sábado passado (10). A casa fica próxima ao Shopping Iguaçu. Segundo a Guarda Municipal Ambiental, da Prefeitura de Nova Iguaçu, o vizinho teria capturado o animal e o levado para a sede da Defesa Civil, na Avenida Luís de Matos, no bairro Luz.



Acionada pela Defesa Civil, a Guarda Municipal Ambiental foi buscar a jiboia na sede. Como ela estava saudável e não aparentava ferimentos ou sinais de maus tratos, guardas ambientais decidiram soltá-la no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu (Serra do Vulcão). A guarda explicou ainda que se caso o animal estivesse machucado ou fosse filhote, ele teria sido levado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama, em Seropédica, na Região Metropolitana.



Procurado, o Corpo de Bombeiros informou apenas que o Quartel de Nova Iguaçu foi acionado às 11h20 para atender um caso na Rua Quintão, no bairro de Adrianópolis.



Caso alguém encontre ou aviste um animal silvestre fora de seu habitat, a Guarda Ambiental orienta sempre que seja feita uma ligação para a instituição através do número (21) 3779-1183 ou para o Corpo de Bombeiros, pelo número 193. Outro alerta importante é não tocá-los até a chegada de profissionais capacitados no trato desses animais.