Dia nublado e com chuva na Lagoa Rodrigo de Freitas.Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 16/09/2022 18:13 | Atualizado 16/09/2022 19:10

Rio - A cidade registrou, nesta sexta-feira (16), a menor temperatura máxima de todo o inverno. De acordo com o Alerta Rio, a máxima do dia de 18,7° C ocorreu na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, ás 8h57. O tempo ruim deve seguir na cidade até domingo.

O sistema Alerta Rio indica que o sábado ainda deve manter o mau tempo registrado nesta sexta-feira, com possível melhora, com redução da chuva, na parte da tarde e noite. A temperatura mínima prevista é de 14°C.

O tempo só melhora no domingo, quando o sol deve voltar a aparecer em pontos isolados e não há previsão de chuva. A temperaturas terá leve subida, com máxima prevista de 25°C e mínima de 12°C.



A melhora no tempo acontece na segunda-feira, que terá uma subida na temperatura, mas o tempo volta a piorar na terça. A previsão dos próximos quatro dias do sistema Alerta Rio indica que a chuva voltará a atingir a cidade no meio da próxima semana.

Entre domingo (18) e segunda-feira (19), haverá redução de nebulosidade e não há previsão de chuva para o município do Rio. Pode comemorar, turma do !

No domingo, máxima de 25°C e mínima de 12°C.

As informações são do #AlertaRio.#PrevisaodoTempo #CORInforma #CORRio — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) September 16, 2022



Nesta sexta-feira, a cidade permaneceu em Estágio de Mobilização por causa do clima ruim. A capital teve céu encoberto e chuva variando entre fraca e moderada ao longo do dia. Segundo o portal de monitoramento da Prefeitura do Rio, áreas de instabilidade em médios níveis influenciaram o tempo.



O Centro de Operações registrou 19 ocorrências relacionadas à chuva, entre 15 bolsões d'água e quatro quedas de árvore. Nesta sexta-feira, a cidade permaneceu em Estágio de Mobilização por causa do clima ruim. A capital teve céu encoberto e chuva variando entre fraca e moderada ao longo do dia. Segundo o portal de monitoramento da Prefeitura do Rio, áreas de instabilidade em médios níveis influenciaram o tempo.