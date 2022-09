Posto de troca de figurinhas fica localizado próximo ao acesso B, da estação Carioca - Divulgação

Publicado 16/09/2022 14:03 | Atualizado 16/09/2022 15:34

Rio - O MetrôRio inaugurou, nesta sexta-feira (16), um posto de troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo do Catar 2022. Batizado de "Estação de Troca", o novo espaço fica na estação Carioca/Centro e funcionará até o dia 14 de outubro.



O posto está localizado no corredor principal do mezanino, próximo ao acesso B (Avenida Chile/Petrobrás) da estação Carioca e abrirá todos os dias, das 8h às 20h. Mesas também estarão dispostas para receber os colecionadores.



Nas bancas brasileiras desde agosto, o álbum de figurinhas de jogadores que estarão na Copa do Mundo é produzido pela Panini desde a Copa de 1970. A tradição acontece a cada quatro anos, antes do início dos jogos. Os pacotes de figurinhas vêm com cinco unidades cada e, para completar as 80 páginas do livro ilustrado, o colecionador deverá reunir 670 cromos, que estão à venda em bancas de jornais e revistas.

A Copa do Mundo estreia no dia 20 de novembro, às 13h, com a cerimônia de abertura e a primeira partida entre Qatar e Equador.

Posto de troca em Volta Redonda

Quem mora em Volta Redonda, no Sul Fluminense, também encontra um posto de troca de figurinhas do álbum para chamar de seu. Desde o último sábado (10), os colecionadores podem trocar seus cromos repetidos na arena montada embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, disponível todos os dias, das 8h30 às 17h. O acesso é gratuito.

"É um espaço de convivência, onde os pais e os filhos, os responsáveis, poderão passar um tempo gostoso juntos. Além disso, divulga nossa biblioteca", comentou o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, ressaltando que o local será um ponto de encontro entre amigos e colecionadores.