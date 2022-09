Com acesso gratuito, espaço ficará disponível todos os dias, das 8h30 às 17h - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 09/09/2022

Volta Redonda - O clima de Copa do Mundo já chegou em Volta Redonda: a prefeitura criou um espaço para troca de figurinhas da Copa 2022. A partir deste sábado (10), às 8h30, os colecionadores poderão usar a arena montada embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

Com acesso gratuito, o espaço ficará disponível todos os dias, das 8h30 às 17h. O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, ressaltou que o local será um ponto de encontro entre amigos e colecionadores.

"É um espaço de convivência, onde os pais e os filhos, os responsáveis, poderão passar um tempo gostoso juntos. Além disso, divulga nossa biblioteca", disse. A Copa do Mundo estreia no dia 20 de novembro, às 13h, com a cerimônia de abertura e a primeira partida entre Qatar e Equador.