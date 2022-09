Praça Emanoel M. de Oliveira, no Santo Agostinho, recebeu reforma de alambrado, novos equipamentos do playground e reparos no ponto de ônibus - Divulgação/Furban

Praça Emanoel M. de Oliveira, no Santo Agostinho, recebeu reforma de alambrado, novos equipamentos do playground e reparos no ponto de ônibusDivulgação/Furban

Publicado 08/09/2022 15:08

Volta Redonda - O Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR) está investindo na revitalização de áreas de lazer. Duas grandes obras em praças foram concluídas: uma no bairro Voldac e outra no Santo Agostinho. O valor das obras chegou a R$ 343.191,31. Os serviços incluíram também obras de infraestrutura nos espaços, como reforma de alambrado, tratamento da estrutura metálica da quadra poliesportiva, compra de equipamentos do playground e reparos na cobertura do ponto de ônibus.

As entregas das obras devem ocorrer em breve, já que os locais ainda passarão por pequenos retoques. A intervenção no Santo Agostinho, por exemplo, teve início no dia 28 de março deste ano e envolveu a demolição de toda pavimentação em escória cimento e a confecção em concreto simples de 10 centímetros de espessura. Também foi construído meio-fio, feito reparo do piso na área do quiosque, reforma do alambrado do campo e da quadra, tratamento da estrutura metálica da quadra, quiosque, academia e equipamento do playground. A cobertura do ponto de ônibus passou por reparos, colocação de bancos, emboço do muro de divisa e pintura geral da Praça Emanoel M. de Oliveira.

O diretor-técnico do Furban-VR, o engenheiro Cristiano Oliveira, frisou que as obras têm como objetivo garantir a segurança dos usuários e promover a conservação do patrimônio público.

“O objetivo do Poder Executivo Municipal é garantir a integridade dos moradores dessas áreas, garantindo acesso ao lazer com segurança. São mais de R$ 340 mil em investimentos nessas obras, que se somam a outras que o Furban tem realizado em prol da população”, afirmou Oliveira. Pelo menos mais duas intervenções em praças foram iniciadas nesta semana. São elas uma grande revitalização ao longo da Rua 1043, no bairro Volta Grande, e na Vila Brasília, entre a Rua D e a Viela 11. No total, os investimentos somam R$ 27.848,30.