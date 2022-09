Veículos tiveram várias peças retiradas pelos ladrões, como rodas, estepes e bateria - Divulgação/Semop

Publicado 08/09/2022 14:19

Volta Redonda - Dois automóveis foram recuperados esta semana por agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), após denúncias recebidas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). Os veículos foram encontrados faltando várias peças que foram furtadas como rodas, estepes, bateria e aparelho de DVD, tendo sido encaminhados à 93ª DP (Delegacia de Polícia) para formalizar a recuperação.

Um Uno vinho foi encontrado no bairro Jardim Amália, faltando as quatro rodas, estepe e bateria. O veículo foi encaminhado à 93ª DP, onde o proprietário de 53 anos e morador do bairro Vila Mury o recebeu de volta.

Um Gol branco foi achado na Avenida Alimo Antônio Francisco, no bairro Jardim Belvedere, tendo sido entregue ao dono, de 23 anos, morador do bairro Voldac, após o registro na Delegacia de Polícia.

“Quero parabenizar o trabalho feito pelo GM Chaves, que cumpriu todos os protocolos, levando os veículos furtados à 93ª DP, providenciando os registros de recuperação e entregando os bens de volta aos seus proprietários. Isso demonstra que a ‘engrenagem’ está funcionando em perfeita sintonia entre a CAU (Central de Atendimento Único), o Ciosp e a GMVR. A população sabe que pode sempre contar com a Guarda Municipal”, concluiu o secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.