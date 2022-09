Vídeo de 'Não Adianta Ligar' tem mais de 13 mil acessos no Youtube, menos de 10 dias após o lançamento - Divulgação

Publicado 06/09/2022 18:15 | Atualizado 06/09/2022 18:18

Volta Redonda - A cantora volta-redondense Karen Silva, 15 anos, ex-participante do programa The Voice Kids, da Rede Globo, acaba de lançar um novo single, “Não adianta ligar”, produzido em parceria com o beatmaker John. E a artista fez questão de gravar o clipe da música na sua cidade natal, em lugares bem conhecidos entre os jovens de Volta Redonda, como o shopping Park Sul e a Ilha São João. Parece que deu certo, já que o vídeo tem mais de 13 mil acessos no Youtube, menos de 10 dias após o lançamento.

“Essa música fala sobre relacionamento. Quem nunca não quis deixar de atender uma pessoa que te ignorou?”, disse Karen, que fez questão de chamar para o elenco da produção - além dos bailarinos que a acompanham - a galera que a apoia nas redes sociais. “O clipe tem muita cor, muitos looks maneiros e aposto que todos vão gostar”, contou a artista.

Apesar da pouca idade, Karen - que tem fã clube até em Angola - tem uma posição firme pelo empoderamento das mulheres negras, e diz que sonha, além da música, ser instrumento de luta pelo fim do preconceito. Um de seus singles, “Preta”, fala sobre o orgulho, a diversidade e a valorização estética dos cabelos e da beleza negra.