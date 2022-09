Base será localizada na Avenida Antônio de Almeida, em frente à Subprefeitura do Retiro - Divulgação/Secom PMVR

Base será localizada na Avenida Antônio de Almeida, em frente à Subprefeitura do RetiroDivulgação/Secom PMVR

Publicado 05/09/2022 18:12

Volta Redonda - O secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa vistoriou nesta segunda-feira (5), o prédio que abrigará de forma integrada o Proeis (Programa Estadual de Integração de Segurança) e a Guarda Municipal de Volta Redonda, localizado na Avenida Antônio de Almeida, em frente à Subprefeitura do Retiro.

A base integrada, que passará por obras de adequação, funcionará nos moldes do Programa Segurança Presente, com os guardas trabalhando no monitoramento das imagens geradas pelas câmeras dos dois bairros, além da presença de mais policiais militares nas ruas, cedidos através de convênio assinado entre a Prefeitura Municipal de Volta Redonda e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

A nova base atende orientação do prefeito Antônio Francisco Neto, e vai auxiliar na segurança pública, principalmente no horário comercial, onde há o maior fluxo de pessoas nos dois grandes centros, levando também em consideração o fato do bairro Retiro ser o mais populoso da cidade.

“Desde que a Semop foi criada, estamos agindo de forma integrada com todas as forças de segurança, levando modernização através do monitoramento e aumentando o efetivo para os locais onde detectamos mais fragilidade, com base em análise criminal. Vamos avançar muito mais”, ressaltou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.