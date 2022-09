Entre os procedimentos estão cirurgia cardíaca pediátrica, oncologia pediátrica, transplante de medula óssea, de rim, fígado e tecido - Cris Oliveira/Secom PMVR

Entre os procedimentos estão cirurgia cardíaca pediátrica, oncologia pediátrica, transplante de medula óssea, de rim, fígado e tecidoCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 05/09/2022 12:09

Volta Redonda - O prefeito Antônio Francisco Neto se reuniu com o presidente da Unimed Volta Redonda, Dr. Vitório Moscon Puntel. O encontro, ocorrido na semana passada, foi para discutir uma parceria com o hospital particular para oferecer serviços gratuitos que o SUS (Sistema Único de Saúde) ainda não disponibiliza à população, principalmente crianças. Entre os procedimentos estão cirurgia cardíaca pediátrica, oncologia pediátrica, transplante de medula óssea (TMO), rim, fígado e tecido.

“Estamos trazendo novas tecnologias no mercado de saúde, preenchendo uma necessidade da nossa região, com serviços de alta complexidade e equipamentos de ponta. Investimos constantemente para manter nosso propósito de cuidar da saúde, bem-estar das pessoas e também exercitar o nosso papel enquanto cooperativa, que tem como um dos seus princípios o interesse pela comunidade”, explicou o presidente da Unimed Volta Redonda, Dr. Vitório Moscon Puntel, que esteve acompanhado dos superintendentes de Recursos Próprios, Luciano Bento, e Comercial e Marketing, Tatiana Ribeiro.

O prefeito Neto celebrou a parceria, que segundo ele, tem como propósito salvar vidas. “Com isso, esperamos salvar muitas vidas e permitir que essas crianças tenham uma qualidade de vida maior. Quero agradecer à Unimed e a todos os envolvidos”, afirmou.

O Hospital Unimed Volta Redonda é o único fora da área Metropolitana do Rio com autorização para realizar transplante de medula óssea. A unidade hospitalar integra o ranking World’s Best Hospitals 2022 como um dos 100 melhores hospitais do Brasil. A classificação é resultado de uma análise da revista norte-americana Newsweek em parceria com a empresa global de pesquisa de dados Statista Inc. Além disso, o hospital é o único da região com a certificação ONA (Organização Nacional de Acreditação) nível 3.