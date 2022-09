Aulas gratuitas serão na Arena Esportiva e no Ginásio da 249 - Divulgação/PMVR

Publicado 03/09/2022 16:11

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda está com vagas abertas para o projeto "Mulheres no Tatame", que oferece, de graça, aulas de defesa pessoal e kickboxing. As inscrições podem ser feitas nos locais onde acontecerão, a partir da semana que vem, as aulas, na Arena Esportiva da Voldac e no Ginásio do bairro 249.

Segundo a professora da Smel e especialista em defesa pessoal feminina, Perla Moura, o objetivo é promover conceitos como disciplina, autodefesa, autoestima, e incentivar o protagonismo feminino através de técnicas de artes marciais.

“O 'Mulheres no Tatame' surgiu com intuito do ensino da defesa pessoal para auxiliá-las no combate à violência. Estamos com vagas abertas e as aulas começarão na semana que vem. Não temos limite de vagas. Basta a interessada preencher uma ficha no dia da aula. Se tiver alguma restrição de saúde, é importante levar um atestado médico", explicou Perla.

Horários e aulas para crianças

De acordo com Perla, além de técnicas da arte marcial, serão trabalhadas situações simuladas de agressão. As aulas acontecerão três vezes na semana - segunda e quarta (a partir das 15h), na Arena Esportiva; e sexta-feira (às 8h), no Ginásio da 249.

A Smel também planeja a criação de uma turma de kickboxing para crianças a partir de 7 anos. Os horários seriam às 9h e 10h (segundas e quartas-feiras) na Arena Esportiva; 10h (terças e quintas-feiras) e às 9h, no Ginásio da 249.

Inscrições

Para participar do projeto as mulheres devem comparecer ao local das aulas, portando RG, CPF, cartão do SUS (Sistema Único de Saúde), uma foto 3x4 e preencher a ficha de inscrição nos horários das aulas. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones: (24) 3339-2105 (Voldac) ou 3339-4147 (Bairro 249).