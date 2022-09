Festa é organizada pelos próprios integrantes dos grupos, com ajuda da Smac - Cris Oliveira/Secom PMVR

Festa é organizada pelos próprios integrantes dos grupos, com ajuda da SmacCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 02/09/2022 18:46

Volta Redonda - Parte dos 3,8 mil idosos que participam dos 60 Grupos de Convivência da Secretaria de Ação Comunitária de Volta Redonda (Smac) estiveram na Praça Sávio Gama, em frente à prefeitura, no Aterrado. O “Arraiá”, na tarde desta sexta-feira (2), teve como tema as festas juninas com barraquinhas de comidas típicas, apresentação da Quadrilha da Convivência, show de forró com Nonô dos Canarinhos e cenário colorido para fotos.

A secretária Municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, afirmou que a festa é tradicional – acontecia anualmente nos mandatos anteriores do prefeito Neto – e era muito esperada pelos idosos dos Grupos de Convivência, agora que ele está novamente à frente da prefeitura. “Ano passado não fizemos por conta da pandemia da Covid-19, mas este ano a festa vem coroar o retorno das atividades que incluem a Viagem da Terceira Idade”, disse Carla.

O ‘Arraiá’ é um evento comunitário - “Feito por eles e para eles”, frisou a secretária - com total apoio da Smac. Os próprios idosos preparam a comida que é servida, de graça, nas barraquinhas. O cardápio incluía canjiquinha, salsichão, batata doce e mandioca cozidas, milho, além de canjica doce, bolos e docinhos variados.

“Este é o momento da confraternização entre os participantes dos 60 grupos, que se reúnem nos 31 CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) e nos cinco Centros de Convivência. Eles comem, dançam forró e acompanham a quadrilha, que conta com 25 casais de idosos no total”, contou Carla..



Quadrilha da Convivência da Alegria é uma das mais tradicionais do município

A coordenadora da Quadrilha da Convivência da Alegria, da Smac, Maria Auxiliadora Ferreira de Souza, a “Sinhá Moça”, destacou que o grupo estava bem preparado e que não teve problemas em enfrentar o forte calor que fazia no dia da festa.

“Nós já nos apresentamos em vários locais. O último foi na Praça Brasil, durante o ‘Arraiá da Cidadania’. Hoje trouxemos 10 casais que estão bem preparados. Ensaiamos no CRAS do Jardim Ponte Alta”, disse ela, que voltou recentemente da viagem feita a Teresópolis e celebrou: “Foi muito bom, apesar da chuva, ela não atrapalhou”, garantiu.

O aposentado Luiz Gonzaga da Silva, de 72 anos, é integrante do Grupo de Convivência Cidadania e compareceu para se apresentar com a quadrilha. “A gente ficou parado por muito tempo, mas agora, com todos vacinados, estamos voltando. É uma alegria, nos mantém em movimento”, disse ele.

O animador e vice-coordenador da quadrilha, Sérgio do Nascimento, o “Pai José”, garantiu que o grupo animaria quem passasse pela praça. “Para nós é motivo de muita alegria e orgulho participar novamente. Estivemos na Praça Brasil, no ‘Arraiá da Cidadania’, e muita gente elogiou. Hoje, até por conta do espaço, que é menor, estamos com menos pessoas, mas a alegria se mantém. Se bobear eu mesmo entro na dança”, afirmou.