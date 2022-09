Dinheiro entregue pela prefeitura pode ajudar algumas instituições a se manter por até oito meses - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Volta Redonda - O ‘Arraiá da Cidadania’, realizado em agosto pela prefeitura de Volta Redonda, arrecadou mais de R$ 500 mil. Os cheques com o pagamento para as 33 entidades beneficentes do munícipio que participaram da festa foram entregues na tarde desta sexta-feira (2), no auditório da prefeitura. O prefeito Antônio Francisco Neto - que participou da cerimônia de entrega dos cheques - comemorou o sucesso do evento e lembrou do quanto estas entidades são importantes para o município.

“Um dos motivos para a realização do nosso ‘Arraiá’ é contribuir com estas entidades que fazem um trabalho que deve ser enaltecido. Eles conseguem chegar onde o Poder Público não chega, apoiando crianças em situação vulnerável, idosos, deficientes, dentre outras”, disse.

O diretor-presidente do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Volta Redonda, Paulo César de Souza, que coordena a organização do evento, destacou que o dinheiro entregue às entidades ajudará a mantê-las.

“Sem dúvida nenhuma o ‘Arraiá’ foi um grande sucesso e vemos isso estampado no rosto das pessoas que aqui estavam. O que eles receberam aqui, praticamente, dá uma sobrevida para a instituição pelos próximos seis, oito meses, já que, mesmo considerando o menor valor pago, já foi algo bem significativo”, afirmou.

Dinheiro arrecadado ajuda a manter as entidades

Com os cheques em mãos, a gerente Administrativa e Financeira da Casa da Criança e do Adolescente de Volta Redonda, Francinele da Silva, falou do quanto este dinheiro irá ajudar na manutenção da entidade.

“Trabalhamos com crianças em risco social e vítimas de violência e temos passado por grande dificuldade, principalmente após a pandemia. Esta verba irá nos ajudar na alimentação para as crianças e pagamento das pessoas, será muito útil. Se não tivéssemos este dinheiro, não saberíamos como seria”, afirmou.

A diretora da creche Associação Beneficente Evangélica de Volta Redonda (ABE-VR), Leia Ramiro, ressaltou por quanto tempo este dinheiro irá ajudar a financiar a instituição.

“Vivemos de doação e vamos ficar por uns seis meses suprindo as nossas necessidades. Temos funcionários da casa, outros compromissos e a manutenção. Com certeza, este dinheiro irá nos ajudar muito”, ressaltou.

‘Arraiá’ garante visibilidade

Além do valor em dinheiro, que irá ajudar na manutenção da entidade, a diretora de eventos do Abrigo VIH-Ver (Associação de Apoio aos Portadores do Vírus HIV), Cida Agostinho, frisou que a visibilidade que o ‘Arraiá da Cidadania’ trouxe para a entidade foi de grande importância.

“Além das despesas diárias e, agora, poder fazer manutenções e comprar materiais necessários, a maior intenção era a divulgação da nossa entidade, que, até então, era bem desconhecida na cidade. Esse foi o nosso maior propósito. O pior vírus desta doença é o preconceito. Você vê ajuda por todo lado, mas falando de HIV é restrito. E o ‘Arraiá’ nos deu uma divulgação muito importante”, apontou.

“Através deste recurso, conseguimos proporcionar melhorias de uma forma geral para a nossa instituição. Então, é muito importante o ‘Arraiá’ ser realizado anualmente. Parabenizamos o prefeito Neto por mais esta iniciativa”, destacou o gestor da Legião da Boa Vontade, Marcio Brum.