Construção de galeria, com cerca de 250 metros, representa investimento de aproximadamente R$ 3 milhões - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 05/09/2022 12:17

Volta Redonda - Uma obra importante para evitar alagamentos em ruas do bairro Retiro, em Volta Redonda, na divisa com o Açude, será retomada pela prefeitura neste mês. É a retificação do Córrego do Açude, que contempla os córregos União e dos Carvalhos, com cerca de 250 metros de galeria. Com investimento de aproximadamente R$ 3 milhões, o contrato para execução da obra já foi assinado e a empresa vencedora começa a mobilizar as equipes nesta segunda-feira (5), para início dos trabalhos. A obra conta com fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

De acordo com a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, a obra envolve a recuperação das margens do córrego, com implantação de controle de vazão da água, e tem previsão para ser concluída em seis meses.

“Já foi feita intervenção do Córrego União, que vem da Fundação Beatriz Gama (FBG), até a ponte da Avenida General Euclides Figueiredo. Desta ponte até a Rua Ceará, foi executado até antes da Rua Ceará, em torno de 25 metros, por conta de uma rocha encontrada no local. O serviço será continuado até o trecho próximo à raia de malha, para receber as águas que descem do Açude”, explicou Poliana.

O prefeito Antônio Francisco Neto comentou que a obra era muito esperada pelos moradores e comerciantes do Retiro, que reclamavam de alagamentos em dias de fortes chuvas, causados pelo grande volume de água que vinha do bairro Açude.

“Os moradores não esperavam que a obra fosse retomada e estamos conseguindo realizar mais essa melhoria para a população. O Retiro é um bairro populoso, um grande centro comercial, e precisava dessa melhoria que vai, não só cuidar do córrego, como prevenir alagamentos. Depois dessa, o próximo passo será avançarmos para o bairro Açude, mas que terá uma obra mais complexa”, adiantou o prefeito.