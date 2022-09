Publicado 05/09/2022 14:53

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que foi confirmado na manhã desta segunda-feira (5), o primeiro caso de Monkeypox – doença conhecida como varíola dos macacos – em Volta Redonda.

O paciente é um homem, de 45 anos, que procurou atendimento no dia último 16, na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), no bairro 249. Ele informou que estava com sintomas desde o dia 1º de agosto e apresentava lesões em crostas na região torácica. Ele foi atendido, realizou a coleta para o exame e foi orientado a cumprir isolamento social, que terminou no último dia 22. O resultado foi divulgado nesta segunda pelo Lacen-RJ (Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels, no Rio).

A Vigilância em Saúde de Volta Redonda ressalta que o paciente evoluiu bem, sem necessidade de hospitalização. Os contatos próximos a este paciente foram monitorados e não apresentaram sintomas da doença. Pessoas com sintomas de Monkeypox devem procurar uma unidade básica de saúde (UBSs ou UBSFs) para avaliação.

Transmissão e sintomas

Monkeypox é uma doença viral e sua transmissão pode ocorrer através de contato físico, inclusive sexual, ou com material corporal humano contendo o vírus. A doença também pode infectar as pessoas através de fluidos corporais, contato com a lesão ou contato indireto (objetos e superfícies) com o material da lesão.

De acordo com o Ministério da Saúde, a doença começa, quase sempre, com uma febre súbita, forte e intensa. A pessoa pode apresentar dor de cabeça, náusea, exaustão, cansaço e fundamentalmente o aparecimento de gânglios (inchaços popularmente conhecidos como "ínguas"), que podem acontecer tanto na região do pescoço, na região axilar, como na região perigenital.

A manifestação na pele é chamada de papulovesicular uniforme, que são feridas ou lesões pelo corpo. O período de incubação é tipicamente de seis a 16 dias, mas pode chegar a 21 dias. Quando a crosta desaparece, a doença não é mais transmitida.