Homem de 40 anos teria ameaçado a tia, de 57 anos, e um funcionário do VR ParkingDivulgação/Semop PMVR

Publicado 06/09/2022 14:39

Volta Redonda - Um homem de 40 anos foi detido por agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) após ser denunciado pela tia, de 57 anos, por supostas ameaças de agressão. Os guardas estavam em ronda pela Praça Sávio Gama, no bairro Aterrado, quando foram abordados pela mulher. Segundo ela, o sobrinho estaria ameaçando-a de agressão com um copo de vidro. Um funcionário do parquímetro de Volta Redonda tentou defender a mulher e também teria sido ameaçado pelo homem. O caso aconteceu na segunda-feira (5).

Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde foi realizado o registro de ocorrência.

“É importante divulgar esse tipo de ocorrência, para que todos fiquem cientes de que podem contar sempre com a ajuda e o apoio dos agentes da Guarda Municipal, que estão nas ruas também para defender o cidadão. Quero parabenizar os agentes, inspetor Márcio e GM C. Cunha, pela ação, presença e iniciativa de auxiliar quem precisa”, ressaltou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.