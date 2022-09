Festival é destinado a crianças e jovens de oito a 17 anos, com e sem deficiência - Arquivo/PMVR

Festival é destinado a crianças e jovens de oito a 17 anos, com e sem deficiênciaArquivo/PMVR

Publicado 08/09/2022 14:37

Volta Redonda - Os interessados em participar da quarta edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa, que acontecerá no dia 24 de setembro, na Arena Esportiva, bairro Voldac, em Volta Redonda, podem fazer as inscrições pelo site https://bit.ly/3Ql6jM1 até o dia do evento. O festival é destinado a crianças e jovens de oito a 17 anos, com e sem deficiência, e tem como objetivo promover a experimentação esportiva.

De acordo com o coordenador de Esporte e Lazer da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), Raul Vitorino, em 2021, 100 crianças participaram do evento no município e, até agora, 40 inscrições foram feitas para a edição 2022 em Volta Redonda. “A expectativa para este ano é atender 150 pessoas”, disse.

Ele lembrou que a prioridade das inscrições é para crianças e jovens com um dos quatro tipos de deficiência: física, visual, auditiva ou intelectual. “As pessoas sem deficiência ficam com 20% das vagas”, explicou Raul.

O Festival Paralímpico ocorre, simultaneamente, em 98 pontos do país, das 9h ao meio-dia. E Volta Redonda foi um dos cinco locais escolhidos no Estado do Rio de Janeiro. O evento conta com três modalidades por sede, e no município serão Atletismo, Parabadminton e Parataekwondo – esporte que estreou nas Paralimpíadas de Tóquio, em 2020.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, afirmou que Volta Redonda já trabalha a inclusão de pessoas com deficiência (PCDs) no esporte. “Temos o badminton, vôlei sentado e o parataekwondo. Além disso, promovemos a Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência), com provas de atletismo, natação, tênis de mesa, futsal, judô, jogos de tabuleiro, circuito de habilidades, vôlei sentado, goalball, parabadminton e parataekwondo”, ressaltou Rose.