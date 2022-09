Publicado 09/09/2022 12:26

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda prorrogou a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação até o dia 30 de setembro. A prorrogação atende à determinação do Ministério da Saúde e vale para todo o Brasil, com o objetivo de aumentar as coberturas vacinais e a adesão da população à vacinação.

Todas as 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) do município oferecem as vacinas, das 8h às 16h. Algumas unidades funcionam com horário estendido para atendimento até as 18h30: 249, Vila Mury, Açude I, Siderlândia, São Lucas, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Volta Grande, Santo Agostinho e Santa Cruz.

Apesar da baixa adesão, Volta Redonda aplicou, até o momento, 3.199 doses contra a Poliomielite, ou seja, 25% do público-alvo da campanha, que é estimado em 12.543 crianças. O índice ainda é superior ao registrado no estado do Rio de Janeiro. O objetivo da campanha, que inicialmente iria até esta sexta-feira (9), é alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95% para a vacina da poliomielite neste público, além de reduzir o número de não vacinados de crianças e adolescentes menores de 15 anos, e aumentar as coberturas vacinais, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

Para a campanha contra a poliomielite, o grupo-alvo são crianças menores de cinco anos de idade, sendo que as crianças menores de 1 ano deverão ser imunizadas conforme a situação vacinal para o esquema primário. As crianças de 1 a 4 anos deverão tomar uma dose da Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.

Multivacinação

Para a campanha de multivacinação, as vacinas disponíveis são: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Estarão disponíveis para os adolescentes, as vacinas HPV, dT (dupla adulto), Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada).

O médico sanitarista da SMS, Carlos Vasconcellos, destacou que as vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do Calendário Nacional, na população a partir de três anos de idade.

“Recomendamos que as crianças e adolescentes compareçam às unidades de saúde para atualização da situação vacinal. A medida é importante para proteção contra as doenças, evitando a ocorrência de surtos e hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e óbitos”, disse.