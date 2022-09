Publicado 08/09/2022 15:12

Volta Redonda - /Volta Redonda recebe nesta sexta-feira (9), o projeto “Primavera do Forró”. O evento terá apresentações musicais das bandas Trio Nordestino, Mulheres Cantam Nordeste e Pimenta do Reino. Os shows gratuitos acontecerão na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, até domingo (11), todos os dias a partir das 20h.

O objetivo do projeto é fortalecer a tradição do forró no estado do Rio de Janeiro. A realização do “Primavera do Forró” é uma parceria da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), Funarj (Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro), Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec-RJ), Instituto de Tradições Nordestinas, prefeitura de Volta Redonda e Agosto Pra Tudo Produções.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, destacou que o projeto é uma forma acolhedora de celebrar, fomentar e fortalecer as tradições culturais. “Ficamos felizes de apoiar este grande espetáculo e poder oferecer ao povo de Volta Redonda atrações gratuitas e de qualidade. Além de boa música, a Praça Brasil terá artesanato local e praça de alimentação”, disse.

Serviço:

Projeto ‘Primavera do Forró’ em Volta Redonda

Dia 9/9: Show Forró Pimenta do Reino

Dia 10/9: Show Mulheres Cantam o Nordeste

Dia 11/9: Show com Trio Nordestino

A partir das 20h, na Praça Brasil, Vila Santa Cecília