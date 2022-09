Visitantes do Museu Nacional, neste domingo (18). Na foto, Nanda Pessoa, Niandher de Oliveira, Jocely de Oliveira e Rebeca de Oliveira. - Cleber Mendes

Visitantes do Museu Nacional, neste domingo (18). Na foto, Nanda Pessoa, Niandher de Oliveira, Jocely de Oliveira e Rebeca de Oliveira. Cleber Mendes

18/09/2022

Essa é a primeira etapa da reconstrução, que começou em novembro de 2021. O cronograma de obras segue até 2027, quando a reforma deverá ser concluída e o museu completamente reaberto.



Rosana Alves, 49 anos, professora universitária, visitou o museu com a filha, Júlia, de nove. "Além de instrutivo, é uma opção de diversão para todos ao ar livre e de baixo custo", disse Rosana.



Fernanda Pessôa, de 45 anos, pedagoga, relembrou as visitas ao museu durante a infância. "Não é a primeira vez que visito o museu, já visitei na minha infância quando tinha em torno de 10 anos. Visitas de colégio e em família", contou Fernanda ao O DIA.



É estimado que 85% dos 20 milhões de exemplares do acervo do museu tenham sido destruídos durante as mais de seis horas de incêndio na noite de 2 de setembro de 2018.



Jocelya de Oliveira, 45 anos, funcionária pública, de Maceió, Alagoas, está de passagem pela cidade do Rio e aproveitou a oportunidade para visitar o museu junto da filha Rebeca Brandão, 17. "É um prédio muito bonito que ainda está em recuperação. Existe uma exposição muito interessante de minerais logo na entrada, mas pela exposição é possível perceber que o museu é muito mais que isso, ela mostra uma parte do que tinha do museu e algumas imagens pós incêndio", elogiou.

O vigilante Niandher de Oliveira, 44 anos, conta sua experiência e a importância do museu no seu ponto de vista. "Vinha com a minha mãe na infância no museu e na Quinta da Boa Vista, como de costume do carioca. É motivo de muita alegria poder ver a restauração, ver como tudo está sendo levado a sério. É uma importância muito grande para a nossa história, do nosso passado, da história do nosso país.”, disse Niandher ao O DIA.

O incêndio no Museu Nacional aconteceu após um curto circuito em um aparelho de ar condicionado no auditório do andar térreo. As chamas destruíram grande parte do acervo do local. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que é quem administra o Museu Nacional, vem reivindicando ao governo federal mais recursos para a recuperação e reconstrução desse patrimônio histórico nacional.

Ao relembrar o incêndio no dia 2 de setembro de 2018, Rosana contou ter chorado ao assistir pela televisão. "Não sei ao certo o que revelou a perícia, mas creio que passa pelo descaso do poder público'', lembrou a professora universitária.



"Eu estive em visita ao museu em julho de 2018, antes do incêndio em setembro. Foi um lamento muito grande, eu chorei bastante, principalmente pela proximidade da visita que havia feito. Eu estava me programando para visitar com os meus netos e minhas filhas e não tivemos a oportunidade.", disse Fernanda Pessoa ao lamentar os netos não terem a mesma oportunidade de conhecer o museu antes do incêndio.

* Matéria escrita pela repórter Luiza Mattos