PMs precisaram dispersar confusão entre torcedores do Flamengo e Fluminense no entorno do Maracanã - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 19/09/2022 07:42 | Atualizado 19/09/2022 07:44

Rio - Um homem foi preso pelo Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) após arremessar uma pedra portuguesa contra policias militares durante uma confusão generalizada entre torcedores do Flamengo e do Fluminense, no entorno do estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio. O tumulto aconteceu no início da tarde deste domingo (18), antes do clássico pelo Campeonato Brasileiro, quando as torcidas se enfrentaram com paus e pedras entre as ruas São Francisco Xavier e Visconde de Itamarati.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver diversas pessoas correndo pelas ruas, quando os policiais se aproximam. Os militares precisaram usar gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral. Nos vídeos, ainda é possível ver que PMs atiram para dispersar o grupo. Apesar disso, alguns torcedores não deixam o local e enfrentam as equipes. Confira abaixo.



Torcedores do Flamengo e Fluminense protagonizaram briga generalizada antes da partida pelo Campeonato Brasileiro. #ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/aOc0m6jXlv — Jornal O Dia (@jornalodia) September 19, 2022

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi detido durante o tumulto e a pedra foi apreendida. A ocorrência foi encaminhada para o Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, no Maracanã. A PM ressaltou, em nota, que 580 policiais foram mobilizados para a partida entre o Flamengo e o Fluminense.

O BEPE atuou dentro e fora estádio, com apoio do 6º BPM (Tijuca) nas vias próximas ao local. Equipes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Regimento de Polícia Montada (RPMont) também estiveram presentes no perímetro e acessos à arena esportiva.