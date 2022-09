75ª DP - Divulgação

75ª DPDivulgação

Publicado 18/09/2022 18:28

Rio - Agentes do 7º BPM (São Gonçalo) em conjunto com policiais do 75ª DP (Rio do Ouro), prenderam, neste domingo (18), um criminoso com um mandado de prisão em aberto por tráfico durante abordagem na rodovia RJ-104, na altura do bairro Tribobó, no município de São Gonçalo.

Segundo a PM, contra o pelo crime de tráfico de drogas. O homem, que não teve sua identidade revelada, é apontado como uma das lideranças do tráfico no bairro Nova Grécia e na comunidade do Sabão, localizados nos municípios de São Gonçalo e de Niterói, respectivamente.