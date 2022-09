Mineiro, o grupo de músicos que integrava o Clube da Esquina viveu na Praia de Piratininga durante a concepção do álbum homônimo - Reprodução

Publicado 18/09/2022 16:01

Rio - Palco da criação do álbum Clube da Esquina, um dos mais importantes da MPB, a cidade de Niterói prepara um evento para comemorar o aniversário de 50 anos da coletânea. Organizada pela Prefeitura de Niterói, a homenagem ao grupo formado por cinco expoentes da música nacional terá cinco dias de atrações, entre shows, exposições e talk shows com os integrantes. O evento começa na próxima quarta-feira (21) e vai até o domingo (25).

"Com esse evento homenageamos um dos mais importantes grupos da MPB, com artistas cujas carreiras ganharam notoriedade e reconhecimento mundial. E para nós, saber que Niterói faz parte dessa história como berço e fonte inspiradora de muitas de suas composições é um orgulho e a homenagem, com certeza, fala em nome de todos os niteroienses", declara o prefeito de Niterói, Axel Grael.

Assinado por Milton Nascimento e Lô Borges, o álbum Clube da Esquina, que tinha como integrantes ainda Beto Guedes, Toninho Horta, Wagner Tiso e Márcio Borges, nasceu durante um período em que o grupo morou em uma casa na Praia de Piratininga, em Niterói, em 1972.

Parte desse grupo estará nas comemorações. De acordo com os organizadores, a partir desta quinta-feira, estão previstos talk-shows e shows com a presença de Wagner Tiso, Toninho Horta, Márcio Borges, Telo Borges e Ronaldo Bastos - que é niteroiense - são alguns dos nomes presentes na celebração.

O presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Fernando Brandão, fala sobre o fato de o Clube da Esquina ter buscado na cidade a inspiração para conceber boa parte do repertório. "Nós, músicos, sabemos o quanto Niterói influencia o cenário musical nacional e internacional. A atuação dos músicos daqui nas diversas bandas e trabalhos dos grandes artistas do país sempre foi muito expressiva. Não à toa, nossa cidade serviu de inspiração para composições do Clube da Esquina", conclui Brandão.

Idealizado por Marcos Sabino, cantor e compositor niteroiense, o evento tem o apoio da Fundação de Arte de Niterói, da Coordenadoria de Gestão de Eventos (CGE) e da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur).

Agenda

As celebrações começam na quarta-feira (21) com a realização de um Talk Show, às 19h, no Theatro Municipal. O papo terá a participação do produtor musical Mayrton Bahia e dos músicos Wagner Tiso, Toninho Horta, Márcio Borges, Telo Borges e Marcos Sabino. A moderação ficará por conta da jornalista, escritora e pesquisadora musical Chris Fuscaldo, diretora do selo Niterói Livros.



No dia seguinte, quinta-feira (22), às 19h, também no Theatro Municipal, Wagner Tiso Trio e Toninho Horta farão um show com os grandes sucessos do Clube da Esquina. Na sexta-feira (23), às 19h, será a vez de Lô Borges se apresentar no palco.

O sábado, também no Theatro Municipal, será dose dupla de Clube da Esquina, com show "Viva Milton - Nossa Bituca", com artistas de Niterói, às 19h. A atração terá a abertura do violoncelista Luiz Carlos Justino, da Orquestra da Grota. Às 21h, Beto Guedes subirá ao palco para cantar.

Além das atrações no teatro, um palco, onde acontecerão shows de sexta a domingo, foi montado na Praia de Piratininga, mesmo lugar onde Milton e o grupo moraram durante o período em que escreveram o álbum. Chamado de Marazul, em homenagem ao antigo nome dada à região, o palco fica montado na praça do antigo Toboágua. A última atração do evento será no domingo, nesse palco, às 19h, com Wagner Tiso, Toninho Horta, Som Imaginário e Beto Guedes em um grande show para encerrar a celebração.

Clube da Esquina no Teatro



O ano do cinquentenário do álbum Clube da Esquina também são comemorados no palco do Teatro Riachuelo. A casa de espetáculos, no Centro, recebe desde a última sexta-feira (9), a peça musical 'Clube da Esquina - Os Sonhos Não Envelhecem'.



A trama conta a história do grupo formado por Milton Nascimento, vivido por Tiago Barbosa, Wagner Tiso, por Vitor Novello, Lô Borges, por Cadu Libonati, e dos demais integrantes. Além da música, a peça traz como pano de fundo a ditadura militar.



Serviço



O musical está em cartaz até 23 de outubro, de quinta a sexta, às 20h, sábado, às 20h30, e domingo ás 19h. Os ingressos tem preços a partir de R$ 37,50.