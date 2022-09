Após o acidente, um policial que estava de folga, sem saber que se tratava de assaltantes, chegou a prestar socorro a dupla - Reprodução

Publicado 18/09/2022 18:12

Rio – Agentes do Segurança Presente prenderam, na tarde deste domingo (18), dois homens por roubar um veículo em Botafogo, na Zona Sul do Rio. De acordo com os policiais, os criminosos estavam fugindo, quando o motorista perdeu o controle do veículo e bateu em um poste na Rua das Laranjeiras, na esquina com a Rua Alice, em Laranjeiras.

Após o acidente, um policial que estava de folga, sem saber que se tratava de assaltantes, chegou a prestar socorro a dupla. Ao perceber a movimentação dos homens armados, o agente entrou em confronto com os bandidos.

Durante a confusão, agentes do Segurança Presente cercaram os assaltantes e efetuaram a prisão. Segundo os policiais, a dupla roubou outro carro em Botafogo, um Ford Ranger, mas o segredo foi disparado e o veículo travou na Rua Paulino Fernandes, também em Botafogo. Após a falha na tentativa de roubo, a dupla roubou um Jeep e fugiram por Laranjeiras.

Os dois acusados foram levados para a 12DP (Copacabana). Com eles, os policiais apreenderam uma pistola e dois telefones celulares.