Caso foi registrado na 56 DP (Comendador Soares)Reprodução / Google Maps

Publicado 19/09/2022 08:56

Rio – Um homem foi morto, na noite de domingo (18), após um confronto com a polícia militar na comunidade do Grão Pará, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo informações divulgadas pela PM, agentes do batalhão de Mesquita estavam em patrulhamento no local quando foram atacados a tiros por suspeitos fortemente armados que estavam escondidos em um matagal. A identidade do homem não foi divulgada.



De acordo com os policiais, após a troca de tiros, foi encontrado um dos suspeitos de ter participado do ataque caído no chão. Com ele, os agentes apreenderam um fuzil, com carregador e cinco munições. O homem foi socorrido ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde veio a óbito. O caso foi encaminhado para a 56ª DP (Comendador Soares).