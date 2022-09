Operação é realizada pelo 4º BPM (São Cristóvão) - Reprodução/Google Maps

Publicado 19/09/2022 08:53 | Atualizado 19/09/2022 09:19

Rio - A Polícia Militar realiza, desde o início da manhã desta segunda-feira (19), uma operação contra o crime organizado no bairro do Caju e na comunidade do Parque Alegria, na Zona Portuária do Rio. A ação é feito por equipes do 4º BPM (São Cristóvão), com o apoio de outros batalhões ao 1º Comando de Policiamento de Área (1CPA).

De acordo com a PM, as equipes atuam para coibir movimentações criminosas relacionadas a roubo de veículos. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões nos locais. A região é dominada por traficantes do Comando Vermelho.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME), oito unidades escolares das proximidades do Caju e do Parque Alegria prestam atendimento remoto, para garantir a segurança de alunos e funcionários, por conta da operação. Sempre que há uma situação de risco, o protocolo de acesso mais seguro é acionado.

Já a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a Clínica da Família Fernando Braga Lopes, no bairro do Caju, acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interrompeu o funcionamento nesta segunda-feira.

A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.