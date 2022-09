Atividade em parques naturais municipais para celebrar o Dia da Árvore - Divulgação

Publicado 19/09/2022 10:05

Rio - A Prefeitura do Rio vai promover diversas atividades para o público em parques naturais municipais a partir desta terça-feira (20) pelo Dia da Árvore, comemorado na quarta (21). As atividades, gratuitas e para todas as idades, acontecem no Bosque da Barra, Parque Marapendi, Chico Mendes, Bosque da Freguesia, Parque Grajaú, Mendanha, Catabumba, Grumari e Chacrinha.

O vice-prefeito do Rio e secretário municipal do Ambiente e Clima, Nilton Caldeira, destacou a importância de oferecer atividades voltadas para a sustentabilidade e meio ambiente para os cariocas, especialmente para crianças. "Promover ações que demonstrem a importância de preservar o meio ambiente é essencial para gerar uma conscientização da população e, aos poucos, mudar pequenos hábitos que fazem a diferença", disse.

A programação também abrange comemorações pelo Dia da Luta Contra as Mudanças Climáticas (20), incluída recentemente no calendário oficial da cidade, e pelo Dia Mundial Sem Carro (22). As atividades vão desta terça-feira (20) até o dia primeiro de outubro.



A data da comemoração foi escolhida por anteceder o início da primavera no Hemisfério Sul e tem o objetivo de chamar atenção para a importância da preservação das árvores e das florestas, incentivando a proteção do meio ambiente. No Brasil, o dia é celebrado desde 1965, quando foi publicado um decreto pelo então presidente Castelo Branco.

Confira a programação completa abaixo:

GRUMARI

20/09 - 10h às 12h (sede do parque)

Visita guiada:

- Conhecendo o viveiro de mudas de Grumari e o projeto mutirão de reflorestamento

- Aprendendo sobre o berçário de mudas

- Conhecendo plantas nativas

- Entendendo o processo de germinação de cada semente

- Oficina de brinquedo com elementos naturais.



22/09 - 10h - 12h (sede do parque)

- Roda de conversa sobre a importância do meio ambiente para o planeta

- Construção coletiva de metas para novos hábitos ambientais

- Oficina Bomba de Sementes Nativas.



Endereço: Avenida Estado da Guanabara s/n, Recreio dos Bandeirantes.



CHACRINHA

20/9 – A partir de 10h

Em comemoração ao Dia da Luta Contra as Mudanças Climáticas e ao Dia da Árvore:



- Plantio de espécies nativas

- Roda de conversa sobre atitudes humanas no combate às mudanças climáticas

- Criação da árvore de mãos

- Doação de mudas de pitanga



Endereço: Rua Guimarães Natal, S/N - Copacabana.



BOSQUE DA BARRA

21/09 - 10h às 12h

- Visita guiada e observação de aves no bosque

- Atividade Árvore dos Donhos

- Dinâmica com as crianças: "Pique-pega animal"



24/09 -10h às 12h

- Exposição de painel "Árvores do Bosque"

- Atividade Árvore dos Sonhos

- Roda de conversa sobre as espécies da Mata Atlântica.



Ponto de encontro: em frente ao Núcleo de Educação Ambiental.



Endereço: Avenida das Américas, 6000 - Barra da Tijuca.



MARAPENDI

21/09 - 14hs

- Visita guiada com 80 alunos do Colégio João XXII

- Plantio de muda

22/09 - Dia Mundial Sem Carro - 14hs



- Visita guiada com 80 alunos do Instituto Senhora das Dores

- Plantio de muda

Obs.: Os visitantes do Parque que forem sem carro neste dia, poderão plantar uma árvore ou levar a muda para casa.



24/09

10hs - Visita guiada com destaque para flora e plantio de mudas.



9hs - Festa da Cordinha 10 anos - Evento de capoeira tio Marmita Senzala: Contação de histórias

- Roda de Capoeira

- Brincadeiras Populares.



Endereço: Avenida Alfredo Balthazar da Silveira, 639 - Recreio dos Bandeirantes.



GRAJAÚ

20/09 – 9h às 12h – 14h às 16h

- Ala do mel

- Oficina de compostagem

- Visita guiada interpretativa

- Oficina de artes



21/09 – 9h às 12h – 14h às 16h

- Ala do mel

- Oficina de compostagem

- Plantio de mudas

- Oficina de reciclagem



22/09 – 9h às 12h -14h às 16h

- Ala do mel

- Oficina de compostagem

- Visita guiada interpretativa

- Plantio de mudas



23/09 – 9h às 12h – 14h às 16h

- Ala do mel

- Oficina de compostagem

- Plantio de mudas

- Oficina de artes



24/09 – 9h às 12h

- Ala do mel

- Oficina de compostagem

- Plantio de mudas



01/10 – 9h às 12h

- Ala do mel

- Oficina de compostagem

- Plantio de mudas



Endereço: Rua Comendador Martinelli, 742 – Grajaú.



CHICO MENDES

21/9 - Plantio com os funcionários do Parque às 10h

22/9 - Trilha guiada com grupo escolar e plantio com as crianças às 10h

23/9 - Trilha guiada com grupo escolar e oficina de flores às 14h / Reinauguração da Trilha da Lagoinha

24/9 - Cineminha educativo com pipoca e aromaterapia com Magda Cardoso às 10h

27/9 - Trilha guiada com grupo escolar e contação de história com Arlete Coelho às 14h.



Endereço: Avenida Jarbas de Carvalho, 679 - Recreio dos Bandeirantes.



CATACUMBA

21/9 – 9h às 12h

Projeto Plantando no Parque:

- Piquenique coletivo dos alunos da EM Pedro Ernesto

- Contação de história com a escritora Luciana Savaget



(Os alunos da EM Pedro Ernesto farão o plantio de mudas. Uma das mudas será “adotada” pela escola).



Haverá distribuição de mudas para os alunos e público.



24/9 – 9h às 12h

- Contação de história com a escritora Luciana Savaget

- Passeio pelo parque: plantio e distribuição de mudas

- Exposição de equipamento de trabalho do GDA (Grupamento de Defesa Ambiental)



Endereço: Avenida Epitácio Pessoa, 3000 - Lagoa.



SERRA DO MENDANHA

21/9 - A partir das 9h

9h - Apadrinhamento das árvores

9h10 - Peça teatral

9h50 – Intervalo

10h - Palestra “Reflorestamento” com a agente ambiental Nair Romão

10h30h - Roda de conversa com Thamiris Machado

10h45 - Roda de conversa com a agente ambiental Nair Romão

11h - Visita guiada na trilha circular

11h30h - Palestra “Limpeza Urbana” com Thiago de Souza

11h45h - Palestra “Compostagem” com Jeová Vieira

12h - Roda de conversa sobre queimadas

12h25 - Roda de conversa sobre limpeza urbana e compostagem

12h40h - Encerramento



Endereço: Estrada da Caixinha 100, Bangu.



BOSQUE DA FREGUESIA

24/9 – 7h às 14h

- Festa da Primavera com piquenique, música e atividades voltadas para o bem-estar e para o empreendedorismo.



Endereço: Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão, 280, Anil.