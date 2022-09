Com o suspeito foi encontrado uma pistola, munições, um rádio comunicador e explosivos - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 19/09/2022 09:34 | Atualizado 19/09/2022 09:40

Rio – Um homem foi preso, na madrugada desta segunda-feira (19), após um confronto com a Polícia Militar no bairro Aquarius, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo informações divulgadas pela PM, agentes do batalhão da cidade estavam em patrulhamento, quando foram acionados para verificar a denúncia de homens armados circulando pelo local. Os PMs cercaram os suspeitos na Rua Tubarão e houve troca de tiros. A identidade do preso não foi revelada.



De acordo com os policiais, após o tiroteio, um segundo suspeito foi encontrado ferido. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola calibre .40, três carregadores, munições, dois artefatos explosivos, um rádio comunicador e um aparelho celular. O homem foi socorrido e encaminhado para a UPA de Unamar. Não há informações sobre o estado de saúde dele.



A ocorrência foi registrada na 126ªDP (Cabo Frio).