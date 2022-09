Réplica de arma e celulares apreendidos com suspeitos na Taquara - Foto: Divulgação/Pmerj

Publicado 19/09/2022 08:04

Rio - Uma troca de tiros entre policiais militares e dois homens, na manhã deste domingo (18), terminou com um suspeito morto e outro detido na Rua André Rocha, na Taquara, Zona Oeste do Rio. Os homens tentaram fugir, mas ao serem localizados pelos militares, efetuaram disparos e um foi atingido, morrendo no local.

Segundo a assessoria da corporação, uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) realizavam um deslocamento pelo bairro, quando foram informados por pedestres sobre indivíduos armados praticando assaltos nas proximidades. Segundo os relatos, eles teriam fugido em uma van. Os agentes realizaram um cerco pela região e localizaram o utilitário.

Ao perceberem a aproximação dos policiais, a dupla correu pela Rua André Rocha e disparou contra os militares. Houve confronto e um dos suspeitos foi atingido. Uma equipe encontrou o homem em outra via, já morto. O outro foi detido. Com eles, foram apreendidos uma réplica de pistola e dois telefones celulares. A perícia da Polícia Civil foi chamada ao local.

O detido, assim como o material, foram encaminhados à 32ª DP (Jacarepaguá) para registro de ocorrência. Uma vítima também foi localizada e compareceu à delegacia.