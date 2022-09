Com o grupo foi apreendido diversos cartões em nome de outras pessoas - Divulgação

Com o grupo foi apreendido diversos cartões em nome de outras pessoasDivulgação

Publicado 19/09/2022 11:09 | Atualizado 19/09/2022 11:22

Rio- A Polícia Civil prendeu dois homens e uma mulher por associação criminosa e estelionato em frente a uma agência bancária em Copacabana, na Zona Sul, nesta segunda-feira (19). O golpe praticado pelo trio consistia em colocar um dispositivo no interior do caixa eletrônico que, aparentemente, retirava o cartão da vítima, e em seguida, eles utilizavam todo limite e roubavam o dinheiro das contas.



Segundo agentes da 13ª DP (Ipanema) que realizaram a prisão, o grupo apresentou atitudes suspeitas no banco, como troca constante de caixas eletrônicos e utilização de diversos cartões. Os acusados foram identificados como Roberta Alves Rodrigues Moreira, Francisco José Albuquerque Paiva, conhecido como Dica, e Robério Ferreira Gomes.



A abordagem policial foi realizada no momento em que Robério saiu da agência e começou a atuar na vigilância do banco para que seus comparsas executassem suas ações com tranquilidade.



A Polícia Civil informou ainda que Francisco é um estelionatário conhecido em Copacabana. Ele é considerado um dos líderes das redes estelionatárias que atuam com cartões clonados, sendo, inclusive, apontado como comprador assíduo de produtos de crime oriundos dessas fraudes. Ele também já foi preso em outra ocasião pela mesma delegacia.

No veículo dos suspeitos foram encontrados diversos cartões de crédito em nomes de outras pessoas, bem como dispositivos conhecidos como “chupa-cabra”, fitas dupla face, ferramentas, tipo estiletes para sua colocação e retirada nos caixas eletrônicos.



O delegado titular da 13ª DP (Ipanema), Felipe Santoro, contou ainda que durante o golpe, Roberta oferecia auxílio às vítimas durante transações e as convencia a deixar o banco e entrar em contato com a instituição.



“É importante que as pessoas fiquem alerta no momento de efetuar transações bancárias e nunca aceite ajuda de nenhum estranho. A delegacia já vinha monitorando o grupo há mais de dois meses, visto o aumento de tais crimes na região em pouco tempo, todos com o mesmo modo de operação”, explicou Santoro.