O caso aconteceu na Rua Olindina Alves, Pendotiba, em NiteróiGoogle Street View

Publicado 19/09/2022 13:05

Rio- Uma tentativa de assalto terminou com um suspeito baleado na Rua Olindina Alves, Pendotiba, em Niterói, na noite deste domingo (18). Segundo testemunhas, a vítima, um idoso de 71 anos, foi abordada por dois criminosos em uma motocicleta próximo a casa do filho, um militar do exército, que atirou contra os suspeitos.

Ainda de acordo com uma testemunha, que preferiu não ser identificada, o idoso chegou a ser atingido por uma coronhada na cabeça. "Ele estava indo para casa do filho que mora nessa rua. Dois caras chegaram em uma moto, deram uma coronhada na cabeça do senhor e eles entraram em luta corporal, nisso o filho viu e atirou", disse.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o suspeito identificado como Fabiano Pires 23 anos morreu no local, enquanto a vítima, que apresentou ferimentos leves se recusou a ser encaminhado para uma unidade de saúde.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12ºBPM (Niterói) foram acionados para verificar uma ocorrência no local, onde foram informados de que a vítima reagiu a um roubo. Um dos suspeitos morreu após ser baleado, mas o outro conseguiu fugir. Não houve confronto envolvendo policiais militares. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).