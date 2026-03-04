Publicado 04/03/2026 00:00

Ao reiterar que o Irã quer negociar após os ataques dos EUA, mas que seria “tarde demais”, Donald Trump mantém o tom de firmeza pública. A declaração combina abertura retórica ao diálogo com sinalização de força, num cenário ainda marcado por tensão e cálculo estratégico.

A decisão do Tribunal Superior Eleitoral de restringir o uso de inteligência artificial no período pré-eleitoral amplia o controle sobre a produção e circulação de conteúdo digital. O movimento busca antecipar distorções tecnológicas e redefine os limites da campanha na era da automação.