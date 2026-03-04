Acidente aconteceu na Avenida Lobo Júnior, na Penha CircularReprodução / Redes Sociais
Homem morre e policial militar fica ferido em acidente na Penha Circular
Moto e táxi colidiram na Avenida Lobo Júnior
Jovem que desapareceu em Botafogo é encontrada com vida em Belford Roxo
Alicia da Silva Lima, de 13 anos, não dava notícias desde segunda-feira (2)
Meninas baleadas em Inhoaíba passam por cirurgia; uma está em estado grave
Confronto ocorreu na comunidade do Barbante, em Campo Grande, na Zona Oeste
Criminosos rendem policial e assaltam joalheria em shopping de Nova Iguaçu
Grupo fugiu pelo estacionamento após roubar armas e mercadorias
Perseguição com tiroteio termina com dois suspeitos mortos em Inhaúma
Gustavo de Araújo Pierre e Ray Sander Bento da Silva estariam realizando roubos na região
Operação mira grupo que movimentou mais de R$ 300 milhões em fraudes bancárias
Investigação teve início em março de 2021, após empresa relatar ter sido vítima de um esquema criminoso que causou prejuízo estimado em R$ 1 milhão
