Alicia da Silva Lima saiu de casa na tarde desta segunda (2), em Botafogo - Acervo pessoal

Publicado 04/03/2026 10:44 | Atualizado 04/03/2026 20:02

A estudante havia sido vista pela última vez nesta segunda (2), na Rua Real Grandeza, onde mora com a família e saiu sem avisar, o que não era habitual segundo a mãe, Cristiane Moreira.

Tia da menina, Acássya Mota, 49, revelou a O DIA que a boa notícia chegou perto de 1h da manhã: "A mãe dela recebeu uma ligação por volta de 1h da manhã. A Alicia foi encontrada em Belford Roxo, aparentemente bem, e os populares a protegeram até a chegada da polícia. Depois da ligação, o irmão [Edson], a Cristiane [mãe] e o pai foram lá buscar ela. Graças a Deus encontraram!", disse.

A partir de informações recebidas pelo programa de procurados da prefeitura de Belford Roxo, dando conta de que Alicia estaria nas proximidades da base da Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (CPROEIS), no bairro Parque São José, um policial se dirigiu à região e ouviu de moradores a localização exata da menina. Após pedir auxílio da Guarda Municipal, o agente a levou para a 54ª DP (Belford Roxo), onde familiares a reencontraram.

Uma amiga da família também comemorou a volta da estudante em suas redes sociais: "Agradecemos imensamente a todos que ajudaram compartilhando e, em especial, ao grupo de moradores de Belford Roxo, que protegeram a Alicia até a chegada dos pais à delegacia. Ainda não temos detalhes do ocorrido, mas o mais importante é que ela esta viva".

Reportagem de Ágatha Araújo, com supervisão de Adriano Araújo

