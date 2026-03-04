Antonio Lucio e Pablo Feitosa tomam posse no Conselho de Sustentabilidade e Economia Circular da ACRJ - Divulgação

Publicado 04/03/2026 12:25

A Associação Comercial do Rio de Janeiro passou a contar com um novo grupo de trabalho. Trata-se do Conselho Empresarial de Sustentabilidade e Economia Circular, que foi instalado, na última sexta-feira (27), com o compromisso de integrar a preservação à estratégia de negócios fluminense e traduzir a agenda ambiental em valor real para as empresas.

O Conselho é presidido por Antonio Lucio Rodrigues Alves, diretor de operações e advogado, e tem como vice, Pablo Feitosa, presidente do Carbon Group, com atuação nas áreas de educação, comunicação e gestão tributária. A reunião inaugural contou com a participação do presidente da instituição, Josier Vilar, e do vice dos Conselhos Empresariais, Juedir Teixeira.

Vilar destacou a importância do novo colegiado, afirmando que ele está alinhado ao projeto de uma cidade inteligente e sustentável defendida pela ACRJ. “O objetivo é gerar maior qualidade de vida para atrair visitantes e novos investimentos para o estado. O Rio conta com potencial econômico gigantesco que, muitas vezes, é ofuscado por notícias negativas sobre segurança”, disse o presidente.

Na ocasião, Vilar aproveitou a oportunidade para convidar os novos conselheiros para participar da 4ª edição o Fórum Rio Empreendedor, que ocorrerá nos dias 22 e 23 de julho, em parceria com a FGV e o Sebrae. O tema central será "Cidades Inteligentes", reforçando que uma cidade só é inteligente se for sustentável e incentivar a economia circular.



Juedir Teixeira acrescentou que a evolução do conceito de sustentabilidade, que deixou de ser visto apenas como uma preocupação ambiental isolada para se tornar um pilar estratégico do negócio sustentável. "Prosperidade econômica e responsabilidade ambiental não são opostos, são o mesmo caminho", afirmou.

O Conselho vai atuar como um formulador de soluções práticas e demandas prioritárias para os empresários e terá na presidência da ACRJ um canal direto para levar as propostas ao Poder Público municipal e estadual.

Estima-se que a economia circular possa gerar até R$ 1 trilhão em oportunidades no Brasil até 2030, e a ACRJ está empenhada em garantir que o Rio lidere essa transformação.

Ainda durante o encontro, foi feita uma apresentação mostrando que a missão do Conselho baseia-se em três pilares: meio ambiente; negócios e economia circular.



"O Conselho pretende aproveitar o potencial único do Rio de Janeiro para liderar essa transição, utilizando ativos como o polo industrial e energético do estado, as riquezas naturais e a inovação, conectando universidades e startups para gerar soluções de impacto global", destacou Antonio Lucio.

Pablo Feitosa também reforçou que "o Rio de Janeiro tem um potencial incrível a ser explorado e a Associação Comercial pode ser o fio condutor para drenar oportunidades para a cidade do Rio de Janeiro". Ele, ainda, acrescentou que, como carioca, espera contribuir com o Conselho, compartilhando sua experiência e conhecimento adquiridos ao longo de sua atuação nos setores de Varejo, TV, jurídico e sustentabilidade.