A investigação da 12ª DP (Copacabana) identificou e indiciou quatro jovem, além de um adolescente, pelo abuso de uma menina de 17 anos. A delegacia representou pela prisão dos homens, que responderão por estupro, e pela apreensão do adolescente, por ato infracional análogo ao mesmo crime.
A delegacia apurou que, em janeiro deste ano, a vítima recebeu uma mensagem de um aluno da sua escola a convidando para ir à casa de um amigo. Ao chegar ao prédio, o adolescente insinuou que fariam "algo diferente", o que foi prontamente recusado por ela.
Segundo a Polícia Civil, no interior do imóvel, a vítima foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens que insistiam para ela manter relações com eles. Com a negativa, eles passaram a tirar a roupa e a praticar atos libidinosos mediante violência física e psicológica contra ela.
Sobre o adolescente, o delegado Ângelo Lages, titular da 12ª DP (Copacabana), contou que aguarda decisão da Justiça para apreendê-lo. "Nesse momento, ele não não é considerado foragido, porque são processos separados. Já pedimos a apreensão do menor", disse.
"Eu não acredito no ponto de conivência. O fato dele estar junto não quer dizer que praticou. Vitor nega qualquer fato de cometimento do crime. Ele fala que não participou do fato. O Vitor não tem como negar que esteve no apartamento, mas o crime ele nega", contou.
O suspeito ficou em silêncio nesta quarta na 12ª DP (Copacabana). Ele é filho de José Carlos Costa Simonin, ex-subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa do Rio, exonerado nesta quarta. Em nota, a pasta informou que a medida foi adotada no âmbito administrativo, visando resguardar a integridade institucional e assegurar a condução responsável dos fatos noticiados.
Relembre o caso
