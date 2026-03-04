Deputado Renato Machado (PT) foi eleito para liderar a bancada - Divulgação

Deputado Renato Machado (PT) foi eleito para liderar a bancada Divulgação

Publicado 04/03/2026 16:51

Rio - O deputado estadual Renato Machado assumiu, nesta quarta-feira (4), a liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A nova função amplia a responsabilidade do parlamentar na articulação política da bancada e na condução das posições do partido nos debates e nas decisões do parlamento fluminense.

fotogaleria

Ao comentar a nova missão, Machado destacou o sentimento de responsabilidade e o respeito à trajetória do partido. Segundo ele, a liderança da bancada tem papel estratégico nas discussões da Alerj, contribuindo para a construção de consensos e para o encaminhamento de pautas que impactam diretamente a vida da população fluminense.



O parlamentar também reconheceu o trabalho da ex-líder da bancada, Marina do MST, elogiando a condução realizada durante sua gestão. Ele ressaltou a atuação firme e comprometida da deputada na organização dos trabalhos e na defesa das pautas do partido na Casa legislativa.



Ainda segundo o deputado, ele assume a liderança com o compromisso de manter o diálogo entre os parlamentares, fortalecer a atuação coletiva da bancada e seguir trabalhando por políticas públicas que contribuam para o desenvolvimento do Rio de Janeiro e para a melhoria da qualidade de vida da população.