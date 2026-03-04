Delegacia de Defraudações, na Cidade da PolíciaReprodução
Segundo a Polícia Civil, o homem era proprietário de uma empresa de consultoria que prometia rendimentos mensais de 10% a 15% por meio de operações de "day trade".
Na sede da delegacia, 60 vítimas já prestaram depoimento, relatando perdas que somam R$ 30 milhões. No entanto, o cruzamento de dados da polícia aponta que o alcance do esquema é muito maior, atingindo milhares de pessoas sob a promessa de lucro alto e baixo risco.
O suspeito já possuía um mandado de prisão federal em aberto por crimes contra o sistema financeiro nacional. Além disso, o homem havia um histórico criminal por estelionato, organização criminosa, falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária.
