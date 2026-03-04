Delegacia de Defraudações, na Cidade da Polícia - Reprodução

Delegacia de Defraudações, na Cidade da PolíciaReprodução

Publicado 04/03/2026 19:20

Rio - Um dos principais operadores de esquemas de pirâmide financeira do país foi preso, na manhã desta quarta-feira (4), no Centro. A ação, realizada por policiais civis da Delegacia de Defraudações (DDEF), investigava um prejuízo estimado em R$ 170 milhões causado a cerca de 3 mil investidores em diversos estados.



Segundo a Polícia Civil, o homem era proprietário de uma empresa de consultoria que prometia rendimentos mensais de 10% a 15% por meio de operações de "day trade".

O negócio funcionava como uma pirâmide, em que o dinheiro de novos participantes financiava o pagamento de investidores antigos. Para atrair clientes e aumentar a visibilidade, a marca patrocinava clubes de futebol e utilizava a imagem de figuras conhecidas do esporte.



Na sede da delegacia, 60 vítimas já prestaram depoimento, relatando perdas que somam R$ 30 milhões. No entanto, o cruzamento de dados da polícia aponta que o alcance do esquema é muito maior, atingindo milhares de pessoas sob a promessa de lucro alto e baixo risco.



O suspeito já possuía um mandado de prisão federal em aberto por crimes contra o sistema financeiro nacional. Além disso, o homem havia um histórico criminal por estelionato, organização criminosa, falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária.