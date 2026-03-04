Vitor deixou a 12ª DP nesta quarta (4) em silêncio, cercado pela imprensa e hostilizado por populares - Carlos Elias/Agência O Dia

Vitor deixou a 12ª DP nesta quarta (4) em silêncio, cercado pela imprensa e hostilizado por popularesCarlos Elias/Agência O Dia

Publicado 04/03/2026 15:51

Rio - Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, apontado como um dos envolvidos no caso de estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana , na Zona Sul, se entregou, na manhã desta quarta-feira (4), na 12ª DP (Copacabana). Já na saída, antes de seguir para o presídio de Benfica, na Zona Norte, o réu deixou a distrital em silêncio, cercado por fotógrafos e jornalistas, e hostilizado por populares.

Veja o momento em que Vitor Simonin deixa a 12ª DP:

Advogado da defesa, Ângelo Máximo disse que Vitor Hugo desmente o envolvimento no estupro. "Eu não acredito no ponto de conivência. O fato de ele estar junto não quer dizer que praticou. Vitor nega qualquer fato de cometimento do crime. Ele fala que não participou do fato. O Vitor não tem como negar que esteve no apartamento, mas o crime ele nega", argumentou.

O Máximo lamentou que o cliente teve a oportunidade de dar a sua versão antes de ter a prisão decretada. "A defesa vê, por enquanto, uma acusação precipitada. Não foi até agora dado o direito de defesa ao Vitor. Ele tinha a oportunidade de se manifestar antes do decreto da prisão preventiva, mas a autoridade policial não optou em dar esse direito de defesa. Por isso, o Vitor está sendo execrado, julgado monocraticamente, sem o direito da ampla defesa e sem ter ao seu favor a presunção de inocência", disse.

Vitor Hugo Oliveiro Simonin é filho de José Carlos Costa Simonin, ex-subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa do Rio, exonerado nesta quarta (4). Em nota, a pasta informou que a medida foi adotada no âmbito administrativo, visando resguardar a integridade institucional e assegurar a condução responsável dos fatos noticiados.

Outros acusados

Além de Vitor Simonin, os outros três adultos acusados pelo crime também já se entregaram. Mattheus Veríssimo Zoel Martins , de 19 anos, compareceu na mesma 12ª DP, na manhã desta terça-feira (3).

Eles são réus pelos crimes de estupro qualificado, já que a vítima é menor de idade, e cárcere privado.

Sobre o adolescente de 17 anos, apontado como responsável por atrair a vítima para o apartamento onde se deu a violência sexual, o delegado Ângelo Lages, titular da 12ª DP, afirmou que solicitar a internação dele só será possível após um posicionamento da Justiça: "Neste momento, ele não é considerado foragido, porque são processos separados. Já pedimos a apreensão do menor".

Relembre o caso

O estupro coletivo ocorreu na noite de do dia 31 de janeiro, em Copacabana. Segundo a vítima, ela recebeu uma mensagem de um colega da escola, com quem já tivera um relacionamento anteriormente, a convidando para ir à casa de um amigo. Ao chegar ao prédio, o rapaz insinuou que fariam "algo diferente", o que foi prontamente recusado por ela.

No interior do apartamento, a jovem foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens, que insistiram para ela manter relações com eles. Com a nova negativa, eles tiraram as roupas e passaram a cometer violências físicas e sexuais. Câmeras de segurança mostraram a chegada do grupo ao apartamento e a saída deles, pouco depois de 1h.

O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), em decisão do desembargador Luiz Noronha Dantas, negou os habeas corpus pedidos por três dos quatro acusados. O processo corre em segredo de Justiça e não há informação sobre quais foragidos entraram com pedido.

Outras vítimas

Após a repercussão do caso de Copacabana, pelo menos mais duas vítimas procuraram a Polícia Civil , entre segunda (2) e terça (3), para denunciar terem sido estupradas por integrantes do mesmo grupo. De acordo com o delegado Lages, os criminosos agiram da mesma forma com as outras meninas.

Segundo ele, um dos crimes aconteceu em 2023, quando a vítima tinha apenas 14 anos: "A mãe veio até a delegacia. A gente ainda vai procurar a vítima para ouvi-la, mas o que ela relatou foi exatamente o mesmo modus operandi da primeira vítima. O adolescente infrator tinha a confiança dessa outra vítima, uma menina de 14 anos na época. Ele atraiu ela para um apartamento e lá estava o adolescente infrator, o Mattheus e mais uma terceira pessoa, que ela conhece como Gabriel. A gente não sabe exatamente se é o João Gabriel, ainda vamos investigar. Essa segunda vítima disse que o crime aconteceu na casa do Mattheus. Essa investigação está muito no começo".