A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Azevedo LimaDivulgação

Publicado 04/03/2026 19:53

Rio – Uma mulher ficou em estado grave depois de ser baleada durante uma tentativa de assalto na manhã desta quarta-feira (4), no bairro Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana. O tiro acertou a vítima no pescoço.

De acordo com a Polícia Militar, os bandidos tentaram levar o carro da vítima na Rua Riodades. Agentes do 12º BPM (Niterói) estiveram no local e a encontraram ferida.

A mulher - que não teve a identidade revelada - foi levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no mesmo bairro. A direção da unidade comunicou, por volta de 19h30, que o estado de saúde da paciente permanecia grave.

Já a Polícia Civil informou que equipes da 78ª DP (Fonseca) analisam imagens de câmeras de monitoramento da região e realizam outras diligências para identificar os criminosos.