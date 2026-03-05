Animal foi encontrado apresentando sinais de desnutrição e abandono - Reprodução / PMERJ

Publicado 05/03/2026 08:27

Rio – Um homem foi preso por maus-tratos contra um cachorro na manhã desta quinta-feira (5), no bairro do Saco, em Magé, Baixada Fluminense, por policiais do 34º BPM (Magé).

Um homem que mantinha um cachorro em situação de maus-tratos foi preso por policiais militares do #34BPM, que realizavam uma operação para combater o tráfico de drogas no bairro do Saco, em Magé. (+) pic.twitter.com/ahQqfGX84D — @pmerj (@PMERJ) March 5, 2026

Segundo a corporação, os agentes realizavam uma operação no bairro para combater o tráfico de drogas, quando se depararam com o animal em situação degradante. Ele estava preso às grades de um canteiro por uma coleira de ferro, isolado e visivelmente desnutrido.



O tutor, que não teve a identidade divulgada, acabou detido e encaminhado à 65ª DP (Magé). O destino do animal, no entanto, não foi esclarecido. Ainda não há informações se ele receberá os cuidados necessários ou se irá para um abrigo.