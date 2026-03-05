Rodrigo Marinho Crespo foi morto a tiros próximo à sede da OAB, no CentroReprodução
Réus pelo assassinato do advogado Rodrigo Crespo no Centro passam por júri popular
Cezar Daniel Mondego de Souza, Eduardo Sobreira Moraes e o policial militar Leandro Machado da Silva são réus por homicídio qualificado
Homem é preso por maus-tratos a cachorro em Magé
Animal foi encontrado desnutrido e isolado em um canteiro; veja vídeo
Madrasta que envenenou enteados é condenada a 49 anos de prisão
O julgamento, que teve início na tarde desta quarta-feira (4), terminou na manhã desta quinta (5)
Polícia quer quebrar sigilo telefônico de réus por estupro coletivo
Pedido de apreensão de celular de adolescente acusado não foi atendido
Mulher fica em estado grave ao ser baleada no pescoço em tentativa de assalto em Niterói
Bandidos tentaram roubar o carro da vítima
