Publicado 05/03/2026 10:09

Rio – Uma equipe do Segurança Presente frustrou um sequestro e apreendeu um adolescente de 17 anos, suspeito de ter envolvimento no crime, nesta quarta-feira (4), no bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



Segundo o programa estadual, os guardas patrulhavam a região quando receberam de moradores a informação de que um sequestro estava em andamento dentro de uma van branca. Os agentes identificaram o veículo pouco tempo depois, após um cerco tático.



Com a aproximação deles, dois suspeitos abandonaram o automóvel e fugiram para dentro de uma área de mata. Dentro do carro, estavam a vítima do sequestro e um menor de idade, que tinha uma pistola, dois celulares e um bloqueador de sinal.

A equipe localizou ainda uma segunda vítima, que relatou ter visto o momento em que a primeira sofreu a abordagem, teve que transferir R$ 15 mil para eles e entrou forçada dentro do carro.



Uma busca foi feita na região para tentar encontrar os outros envolvidos, mas eles não foram encontrados.



O adolescente, as vítimas, o material apreendido e o veículo usado no crime foram encaminhados à 58ª DP (Nova Iguaçu) para registro e demais providências legais.